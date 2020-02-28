Пятерым полицейским назначили условные сроки за пытки задержанного

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Архангельске Плесецкий суд назначил условные сроки и штрафы пятерым полицейским за пытки задержанного. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Трое подсудимых признаны виновными в превышении должностных полномочией с применением насилия, двое - в халатности. Вину признал только один.

Суд и следствие установили, что 29 апреля 2019 года в отделе полиции Плесецкого района подсудимые пытали 36-летнего мужчину, добиваясь от него признания в краже и информации о том, где находится его предполагаемый подельник. Они его оскорбляли, применяли насилие и угрожали расправой.

"Затем они допустили в кабинет ранее судимого знакомого потерпевшего, которому позволили в их присутствии нанести несколько ударов руками по голове и телу, доставленному с целью получения от него оперативно-значимой информации, проявив тем самым преступную халатность. В результате указанных действий потерпевшему причинена физическая боль", - сообщила прокуратура.

Один из подсудимых уже уволен из полиции, остальных отстранили от работы. Трое приговорены к трем годам условно и лишены права в течение двух лет занимать должности на госслужбе. Два оперуполномоченных оштрафованы на 10 000 рублей каждый.

Приговор не вступил в законную силу.