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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

ФАС заинтересовалась ростом цен на продукты на Дальнем Востоке

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на продукты питания на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства, территориальные управления в Дальневосточном федеральном округе должны следить за розничными ценами на социально значимые продукты питания. Также будут открыты "горячие линии", по которым граждане и организации смогут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары. На основе собранных данных ФАС будет проводить проверки и при необходимости принимать меры антимонопольного реагирования.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС России", - сообщает антимонопольная служба.

Ранее поручение следить за ценами на рынке продуктов питания дал антимонопольной службе вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В некоторых регионах округа розничная стоимость овощей и фруктов, значительная часть которых поставляется из Китая, подскочила в 1,5-2 раза. Эксперты связывают рост цен с временным закрытием госграницы с КНР, где распространяется коронавирус. Кроме того, многие жители сами создают ажиотаж и скупают продукты, из-за чего сети не успевают наполнить товаром магазины.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс. Случаи заболевания зафиксированы и в других странах. В России выявлены два человека с коронавирусной инфекцией.

ФАС России

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