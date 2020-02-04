На Дальнем Востоке овощи подорожали в полтора-два раза

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Из-за снижения поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали овощи, которые туда завозят преимущественно из КНР. Запрета на импорт продуктов из Китая из-за коронавируса пока не вводилось, однако из-за закрытия 16 КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию.

Хабаровский край

Покупатели крупнейшей в Хабаровском крае торговой сети "Самбери" утверждают, что цены на овощи выросли в полтора-два раза. В частности, килограмм китайских помидоров стоит теперь от 350 до 450 рублей, тогда как ранее цены варьировались в пределах 200-300 рублей. Перец подорожал с 300-350 рублей до 450 рублей за килограмм.

На горячей линии ритейлера подтвердили, что цены растут по всему Дальнему Востоку: "Это зависит от цены поставщика, мы о ней узнаем по факту. Ниже себестоимости мы, конечно, не можем реализовать товар".

Небольшие магазины и тоже подняли цены.

"Сейчас цены поднялись в основном на китайскую зелень, огурцы, сладкий перец. Но рост незначительный и особо покупатели не заметили. Мы в пригороде, у нас цены итак всегда выше, чем в городе. На 20-30% цена всегда отличалась", - рассказал агентству торговец на продуктовом рынке в пригороде Хабаровска.

"Но если такая ситуация продолжится, скачок будет заметный. У нас в поселке две основные точки овощами и фруктами торгуют, покупатели постоянные. Много женщин в декрете, пенсионеров. То есть они в город все равно ездить не будут, будут здесь брать. Только уже не кило яблок, а 2-3 штуки, например", - добавил владелец торговой точки.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что большая часть овощей и фруктов на рынки Хабаровского края завозится из Китая. На заседании правительства глава Минсельхоза Александр Шкурин говорил, что ритейл начал искать альтернативных поставщиков, в том числе в Турции.

Губернатор края Сергей Фургал предложил урегулировать проблему с ценами вместе с ФАС. "Существует опасность, что из-за закрытия границы наши продавцы начнут "задирать цены", - предупредил он.

Приморье

В правительстве Приморья считают, что дефицит овощей вызвали ажиотажным спросом сами потребители.

"Дефицит помидоров и огурцов в основном вызван ажиотажем самими покупателями в связи с коронавирусом. Помидоры и огурцы от 150 до 180 рублей быстро раскупаются жителями. Торговые сети не успевают заполнять полки", - прокомментировал через пресс-службу врио министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина.

В пресс-службе Минпромторга заявили, что около 50% на рынке края приходится на местные овощи, остальное завозят из других регионов России и Китая.

"На оптово-розничной базе ""Дружба" запасов овощей из "борщевого набора" достаточно, их хватит на два-три месяца", - заверили в министерстве. Повышения цен там не ждут.

Килограмм приморского картофеля здесь стоит 22-25 рублей, лук - 23-25 рублей, капуста - 25-28 рублей, морковь - 30-35 рублей, свекла - 23-25 рублей.

Наиболее острой чиновники считают ситуацию с поставками огурцов, помидоров, сладкого перца и зелени. Местные теплицы не могут пока снабдить рынок этими овощами. При этом цены они не повышали. Оптовая цена огурцов в среднем - 180 рублей за кг, в розницу - 200 рублей.

В пресс-службе сети магазинов "Реми" подтвердили сложности с поставками овощей из-за из-за ограничений в работе пунктов пропуска на границе с Китаем.

"Свекла, лук, помидоры, огурцы, кабачок, баклажан и другие овощи стали временно недоступны в привычном количестве. Мы заменили их приморскими тепличными овощами, но производство их дороже, поэтому и цена выше. Чтобы помочь жителям, наценка на овощи минимальна. Для большего ассортимента мы везем овощи из Турции", - сказал представитель ритейлера.

В небольшом овощном киоске во Владивостоке цена на китайские огурцы составляет 300 рублей за кг, местные огурцы и огурцы из Азербайджана стоят 400 рублей. Помидоры из Китая - от 260 до 350 рублей за кг.

В "Самбери" сказали, что в Приморье доля китайских овощей и фруктов не превышает 40% и что у ритейлера есть поставщики из Южной Кореи, Новой Зеландии, Пакистана, Казахстана, Новосибирска и Москвы.

"Из-за закрытия границы с Китаем наблюдается небольшое повышение спроса. В основном это огурцы, помидоры, капуста белокочанная, брокколи, цветная и пекинская, кабачки, морковь, баклажаны, перец, - отметили в пресс-службе сети. - Рост цен вероятен, но прогнозировать его сегодня крайне сложно. Основным фактором роста цен будет являться изменение логистических цепочек поставок".

Якутия

В Якутии, куда доставка овощей из Китая обходится еще дороже, продавцы на оптовых базах объясняют рост цен тем, что после закрытия дальневосточных границ с Китаем поменялись поставщики.

Вице-премьер регионального правительства Денис Белозеров отметил, что на некоторые продукты цены выросли в два раза. Он потребовал, чтобы к работе с поставщиками и оптовиками подключились прокуроры, чтобы пресекалась спекуляция. Правительство уже подготовило план мер по сдерживанию цен. В адрес муниципальных образований направлены письма по установлению торговых надбавок на оптовую и розничную цену.

"Огурцы, помидоры, перец, которые раньше поступали с Китая, на сегодняшний день закупаются в Новосибирске или в Москве. Либо продукция привозится из Узбекистана, Азербайджана", - сказал Белозеров.

Замминистра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Максим Прокопьев отчитался о результатах анализа цен на фрукты и овощи.

"На оптовых базах стоимость огурцов 31 января была 145 рублей, 2 февраля - повысилась до 300 рублей. Помидоры 31 января стоили 145 рублей, 2 февраля - 250 рублей. В розничной продаже рост цен на плодоовощную продукцию тоже отмечен, но несущественный", - сказал чиновник.

Камчатка

На прилавках камчатских магазинов овощей хватает, цены на них не изменились. В этом убедился корреспондент "Интерфакса", пройдя по овощным магазинам и рынку в Петропавловске-Камчатском.

Не изменился овощной ассортимент и в магазинах крупнейшего на Дальнем Востоке торгового оптово-розничного холдинга "Шамса", работающего на территории Камчатского края.

"Дефицита овощей пока нет, и цены на них не поднимались. Так, китайские помидоры стоят в наших магазинах от 160 рублей за килограмм. Перец в зависимости от сорта идет по 230-300 рублей за килограмм. Есть в продаже картофель (28 руб/кг), лук (45 руб/кг), капуста белокочанная (32 руб/кг) и пекинская (63 руб/кг), лук-порей (150 руб/кг), морковь (62 руб/кг), редька дайкон (83 руб/кг), другие овощи и фрукты, в том числе и китайского производства", - сообщил исполнительный директор розничной сети "Шамсы" Андрей Солониченко.

Он отметил, что китайские огурцы зимой на Камчатку возить невыгодно, так что эти овощи поставляют с Сахалина.

"Контейнеры с овощами доставляют на Камчатку не напрямую из Китая, а через Владивосток. Китайские огурцы в это время года более низкого качества, и путь до полуострова не выдерживают. Поэтому в наших магазинах продаются сахалинские огурцы, они стоят порядка 300 рублей за килограмм", - сказал представитель торгового холдинга.