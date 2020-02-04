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ЛДПР предложила внести в Конституцию право Думы прекращать полномочия министров

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ЛДПР предлагает внести в Конституцию положение о проведении выборов только по партийным спискам и праве Госдумы не только утверждать, но и прекращать полномочия членов кабинета министров.

Предлагаемые партией поправки в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал во вторник в своем телеграм-канале.

Поправки касаются положений ряда статей Основного закона, а также преамбулы. В частности, партия предлагает изменить начало преамбулы, написав "Мы, русский и другие народы" вместо "Мы, многонациональный народ Российской Федерации".

Кроме того, предлагается дополнить Конституцию положением о проведении выборов только по партийным спискам, о том, что одна партия может занять в Госдуме максимум 40% мандатов.

Помимо этого, в ЛДПР считают необходимым "убрать национальные границы внутри РФ" и обозначить это в Основном законе, а также положение о том, что "недра находятся в собственности государства". Кроме того, предлагается отменить приоритет международного права, запрет на идеологию".

Индексацию пенсий предлагается проводить не реже одного раза в год.

Государственная Дума 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти", который внес президент.

Свои поправки в Конституцию уже предложили думские фракций КПРФ и "Справедливой России".

Второе чтение было намечено на 11 февраля, но будет перенесено на более поздний срок из-за необходимости изучения и обобщения большого количества поправок, поступающих в рабочую группу от граждан, общественных организаций, политических партий, регионов. Поправки будут приниматься рабочей группой до 14 февраля.

Хроника 15 января – 04 февраля 2020 годаИзменение Конституции
ЛДПР

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