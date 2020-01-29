КПРФ подготовила свои поправки к Конституции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президиум Центрального комитета КПРФ принял официальное заявление за подписью лидера партии Геннадия Зюганова, где сформулировано отношение коммунистов к конституционной реформе, сообщил зампред ЦК компартии Дмитрий Новиков.

"Речь идет о том, что мы сформулировали свои поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию. И от отношения к ним будет зависеть наше отношение к реформе", - сказал Новиков в среду "Интерфаксу".

Во-первых, сообщил он, "предлагается зафиксировать принадлежность российских недр народу, однозначно это прописать и тем самым создать конституционную основу для того, чтобы все граждане России имели свою часть дохода от добычи полезных ископаемых, чтобы эта доля была достойной".

Во-вторых, коммунисты предлагают "индексировать как пенсии, так и социальные выплаты, стипендии, "и делать это не реже одного раза в год". "Обязательным условием должна быть индексация не менее, чем на величину индекса роста потребительских цен за предыдущий год", - уточнил Новиков.

Также КПРФ предлагает прописать в Конституции, что "минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия не могли быть ниже прожиточного минимума, а сам прожиточный минимум должен правильно рассчитываться, как это делается в целом ряде других стран, и гарантировать тем самым удовлетворение потребностей человека в жилье, питании, одежде, медицинской помощи, а также доступ к образованию, культурным ценностям, проезду на общественном транспорте в определенных лимитах и границах".

Новиков озвучил и предложение КПРФ "закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин".

По словам зампреда ЦК, в поправках есть и политический блок. "Мы считаем, что сегодняшний порядок формирования Совета Федерации не самый демократичный, а если учесть, что роль этого органа власти по ряду позиций предлагается повысить, то это еще больше актуализируют избрание членов Совета Федерации населением прямым тайным голосованием", - сказал Новиков. Эти поправки в компартии считают обязательными, коммунисты непременно внесут их к законопроекту, подчеркнул политик.

Но в КПРФ не намерены ограничиваться этим списком поправок, отметил Новиков. "Мы полагаем, что если уже мы говорим о конституционной реформе, то она должна быть полноценной и соответственно, она должна касаться всей Конституции, в частности первой и второй частей. А для этого необходимо по Основному закону проведение Конституционного собрания", - сказал парламентарий.

"У нас даже закона пока о Конституционном собрании нет. Мы считаем, что его нужно срочно принимать и осуществлять дискуссию о дальнейших поправках на площадке этого Конституционного собрания", - сказал Новиков.

Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января. В настоящее время ведется работа над поправками ко второму чтению инициативы, которое намечено на 11 февраля.