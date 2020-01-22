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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:28

"Справедливая Россия" подготовила поправку в Конституцию о государственной идеологии

Партия также считает необходимым упразднить независимость Центробанка

"Справедливая Россия" подготовила поправку в Конституцию о государственной идеологии
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" подготовила шесть поправок в Конституцию и будет вносить их после рассмотрения Думой президентского законопроекта в первом чтении 23 января, заявил лидер фракции Сергей Миронов.

В числе поправок он назвал необходимость закрепить в Конституции "установление государственной идеологии". Также одна из поправок касается деятельности Центрального банка. "Мы считаем, что задачей Центробанка должны быть не только макроэкономические показатели, но и улучшение нашей экономики и занятости населения, и ЦБ не может быть независимым от органов власти Российской Федерации", - подчеркнул Миронов.

Еще одно предложение связано с уже внесенной президентом нормой об индексации пенсий и пособий. "Мы считаем, что индексация должна быть не меньше, чем уровень инфляции, также мы считаем, что не могут вводиться ни одни нормативные акты, которые отменяют те или иные меры социальной защиты без компенсации", - добавил Миронов.

Он сообщил, что всего партия подготовила шесть поправок, и сейчас проходят дискуссии о том, как их вносить: "или надо собрать 90 подписей депутатов, или каждый депутат может внести".

20 январе президент внес в Госдуму проект закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" (№ 885214-7).

Проектом предлагаются изменения в положения двадцати двух статей с третьей по восьмую главы Конституции, нацеленные на развитие политической системы и усиления механизмов защиты конституционных прав и свобод. Внесенные проектом поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции РФ и не предусматривают изменения глав 1, 2 и 9 Основного закона.

Предложения по изменению Конституции президент РФ Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.

Хроника 15 – 22 января 2020 годаИзменение Конституции
Справедливая Россия

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