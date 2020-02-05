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Чиновники предложили ограничить скорость движения по Невскому до 40 км/ч

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге администрация Невского района предложила ГИБДД ограничить скорость движения по Невскому проспекту с 60 до 40 километров в час, чтобы сократить аварийность, сообщили в администрации.

Собеседник "Интерфакса" отметил, что в последнее время на проспекте случилось много резонансных ДТП, "но и без них статистика не самая лучшая".

"Сейчас разрешенная скорость движения автомобилей по Невскому проспекту - 60 километров в час, превышать ее можно на 19 километров, и это приводит к тому, что там гоняют на скорости под 80 километров в час", - считают чиновники.

Снижение ограничения на 20 км/ч не ущемит права автомобилистов, зато на проспекте будет безопасней, добавил представитель администрации.

Ответ от ГИБДД чиновники ждут до конца лета.

Кроме того, на Невском проспекте планируется дополнительно установить постоянную видеофиксацию нарушений скоростного режима.

Петербург Невский проспект ГИБДД

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