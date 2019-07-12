В Петербурге задумались об ограждении тротуаров на Невском проспекте

Чиновники это предложили для снижения аварийности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга обсуждают возможность поставить ограждения на Невском проспекте между тротуаром и проезжей частью. Чиновники думают, как снизить аварийность на проспекте, объяснили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В комитете уже решили, что в первую очередь на Невском установят камеры видеофиксации нарушений.

Про ограждения еще ничего конкретного не придумали. В пресс-службе даже не уточнили, какой тип ограждений рассматривается, будет ли оно иметь декоративный или только функциональный характер, вынесут ли это предложение на публичные слушания и каким образом изменение облика Невского проспекта возможно в рамках охранных обязательств