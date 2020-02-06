Суд впервые отказался выносить штраф "Мемориалу"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы впервые прекратил дело в отношении Международного "Мемориала", согласившись с доводами адвокатов ответчиков о том, что блог на сайте радиостанции "Эхо Москвы" наполнялся без ведома организации.

"Судья Тверского районного суда Александр Меркулов постановил прекратить дело в отношении председателя правления Международного Мемориала Яна Рачинского", - говорится в сообщении организации в четверг.

Протокол о штрафе был составлен за отсутствие маркировки "иностранный агент" на материалах на сайте "Эха Москвы" в блоге под названием "Международный Мемориал".

Международный "Мемориал" настаивал, что издавал эти материалы, но не имел отношения к их распространению на сайте "Эха Москвы".

Организация настаивала, что соглашение о распространении материалов Международного "Мемориала" на сайте "Эха Москвы" отсутствовало, и редакция по собственному усмотрению выбирала на сайте "Мемориала" материалы, находящиеся в свободном доступе, и публиковала их на собственном интернет-ресурсе, считая, что эта информация может быть интересна для ее аудитории.

"Международный Мемориал не имел доступа к редактированию блога по адресу https://echo.msk.ru/blog/memor/, самостоятельно не размещал там свои материалы и не оказывал никакого влияния на редакцию сайта "Эха Москвы", - подчеркивают в организации.

Суд рассмотрел 25-й протокол о штрафах в отношении двух "мемориальских" организаций из 28. По остальным 24 Международному "Мемориалу" и правозащитному центру "Мемориал" были вынесены штрафы на сумму 4 млн 700 тыс. рублей.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.