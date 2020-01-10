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Сумма штрафов "Мемориалу" превысила 4,5 млн рублей

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал Международный Мемориал на 300 000 рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе спецпроекта организации "1968. Год прав человека" во "ВКонтакте". Сумма штрафов, назначенных "мемориальским" организациям, достигла 4,5 млн рублей, сообщила пресс-служба правозащитного центра "Мемориал".

Речь идет только о штрафах за отсутствие маркировки "иноагента", выписанных по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Суды рассмотрели 22 протокола из 28, выписанных за это нарушение.

"Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы, всего подано уже четыре апелляции, поскольку еще не все полные тексты судебных решений готовы, первое рассмотрение двух жалоб назначено на 16 января, обещала организация.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Мемориал Тверской суд

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