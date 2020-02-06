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На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.

"В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мать девочки в течение длительного времени отказывалась от ее лечения, тогда как ей требовалось оказание "экстренной медицинской помощи по жизненным показаниям".

Отмечается, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, что и было сделано.

Девочка была помещена в Кисловодскую детскую больницу, а когда состояние нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее со ссылкой на детского омбудсмена края Светлану Адаменко сообщалось, что ребенка изъяли у матери-вегетарианки, поскольку он был истощен и весил вдвое меньше нормы.

Адаменко не исключила, что, возможно, такая система питания, как вегетарианство, могла привести к серьезному недобору веса полуторагодовалой девочки.

По словам омбудсмена, органы опеки направили иск в суд, который вынесет решение, останется ли ребенок с матерью или же ее лишат родительских прав.

По данным местных СМИ, 46-летняя мать не согласна с решением органов опеки. Она считает, что ее дочь "просто худенькая".

Кисловодск Ставропольский край Светлана Адаменко

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