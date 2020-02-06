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Истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки на Ставрополье

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Органы опеки и попечительства в Кисловодске изъяли у матери дочку, которая была истощена и весила вдвое меньше нормы, сообщила в четверг "Интерфаксу" уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

По словам Адаменко, полуторогодовалую девочку органы опеки забрали у женщины, которая "придерживается особой системы питания - вегетарианства". Возможно, именно это привело к тому, что у ребенка был серьезный недобор веса, предположила омбудсмен.

"Когда масса тела ребенка достигла критических значений, подключилась опека. Руководствуясь 77-й статьей Семейного кодекса, ребенка изъяли", - пояснила она.

По словам омбудсмена, в настоящее время органы опеки направили иск в суд, который вынесет решение, останется ли ребенок с матерью или же ее родительские права будут ограничены. Адаменко подчеркнула, что здоровью девочки в настоящее время "ничего не угрожает".

В краевом Минздраве агентству подтвердили, что "состояние девочки стабилизировано, она передана органам опеки". По данным местных СМИ, 46-летняя мать не согласна с решением органов опеки. Она считает, что ее дочь "просто худенькая".

Кисловодск Ставропольский край Светлана Адаменко

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