В Кисловодске рассмотрят иск о лишении вегетарианки родительских прав из-за истощения дочери

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд (Ставропольский край) в понедельник решил рассматривать дело о лишении родительских прав матери-вегетарианки, чей ребенок находился в состоянии истощения, в закрытом режиме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Такое решение было принято по ходатайству прокурора. Следующее заседание суда пройдет в марте.

Ранее детский омбудсмен края Светлану Адаменко сообщила, что органы опеки Кисловодска изъяли ребенка у матери-вегетарианки и подали в суд иск, чтобы лишить женщину родительских прав, так как полуторагодовалая девочка была истощена и весила вдвое меньше нормы. Адаменко не исключила, что к недобору веса могло привести вегетарианское питание.

Девочку поместили в Кисловодскую детскую больницу, а когда ее состояние нормализовалось, отправили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Против матери возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнением родительских обязанностей. По данным местных СМИ, 46-летняя мать не согласна с решением органов опеки. Она считает, что ее дочь "просто худенькая".