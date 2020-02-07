В Приамурье возобновились поставки фруктов и овощей из Китая

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Международный пункт пропуска в Благовещенске в пятницу оформил первые с момента приостановки работы из-за коронавируса фуры с овощами и фруктами из Китая, сообщает пресс-служба регионального правительства 7 февраля.

"Десять российских грузовых машин ушло на китайскую сторону", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития и внешних связей области Екатерины Киреевой. С соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора и иных служб машины загрузили фруктами и овощами, при этом водители не выходили за пределы пункта пропуска на территории КНР, отметила Киреева.

В пятницу грузовики доставили в Приамурье из соседнего китайского Хэйхэ только скоропортящуюся продукцию. Поставок техники не было.

Контрольные службы пункта пропуска в Поярково (сообщение с китайским Сюнькэ) также приступили к работе, но фактически они начнут оформление грузов только с понедельника, 10 февраля, рассказали в пресс-службе. "Время необходимо для того, чтобы подготовиться должным образом и соблюсти все необходимые требования", - пояснили в региональном правительстве.

Как сообщалось, между контрольными службами и Росгранстроем была достигнута договоренность о начале работы дальневосточных пунктов пропуска грузового направления в ограниченном режиме. Важным условием является то, что товар из КНР доставляют только российские водители на своих автомобилях с загрузкой в порту Хэйхэ.

Китайские машины с оборудованием будут пропускаться с 8:00 до 11:00 в количестве не более 20 единиц. После выгрузки на территории торгового порта Благовещенск они должны покинуть территорию РФ в день прибытия. Грузовики приезжают без экспедиторов и сопровождающих лиц.

Ранее в феврале стало известно о том, что поставки овощей из Китая были возобновлены в Приморье. Власти региона пошли на такой шаг, чтобы избежать дефицита овощей. Чиновники учли мнение экспертов, о том что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде.