Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:19

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи пройдут тет-а-тет из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в эти минуты проводят переговоры в Сочи.

В миреЛукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти в БелоруссиюЛукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти в БелоруссиюЧитать подробнее

Лидеры двух стран начали беседу тет-а-тет. Как передает корреспондент "Интерфакса", представители правительства и администрации президента РФ не смогли принять участие во встрече из-за нелетной погоды в аэропорту города-курорта.

Самолет с российской делегацией, в которую входят, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич, после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край).

Капитан объяснил, что в Сочи шквалистый попутный ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая. Погода в Сочи продолжает ухудшаться.

Причем утром самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада смог вылететь из Москвы в Сочи только с двухчасовой задержкой.

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Ожидается, что ключевой темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.

Владимир Путин Александр Лукашенко Сочи Белоруссия

Новости по теме

Новости

В российском военном технопарке создали систему распознавания 12 эмоций

Прокуратура заинтересовалась женщиной-ветераном, живущей под Самарой без газа и горячей воды

Новый коронавирус в Китае

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому
Дело о шпионаже Карины Цуркан

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты Fruzzy Duo

Экс-министра по делам Северного Кавказа назначили замглавы Минэкономразвития

В Екатеринбурге 60 здоровых китайцев изолировали на карантин

ФАС выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');