Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи пройдут тет-а-тет из-за непогоды

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в эти минуты проводят переговоры в Сочи.

Лидеры двух стран начали беседу тет-а-тет. Как передает корреспондент "Интерфакса", представители правительства и администрации президента РФ не смогли принять участие во встрече из-за нелетной погоды в аэропорту города-курорта.

Самолет с российской делегацией, в которую входят, в частности, министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич, после почти часового ожидания в воздухе вынужден был уйти на посадку в аэропорт Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край).

Капитан объяснил, что в Сочи шквалистый попутный ветер и сильный дождь, видимость крайне низкая. Погода в Сочи продолжает ухудшаться.

Причем утром самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада смог вылететь из Москвы в Сочи только с двухчасовой задержкой.

Как сообщили накануне в пресс-службе Кремля, Путин и Лукашенко планируют обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Ожидается, что ключевой темой встречи станет взаимодействие в нефтегазовой сфере.