Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию

Александр Лукашенко Фото: Михаил Клементьев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Россия нарушает свои обязательства по поставкам нефти в Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Хотя при их подписании (межправительственных договоренностей - ИФ) нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти - по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. - одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", - сказал Лукашенко в четверг на совещании об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Президента цитирует госагентство "БелТА".

Белорусский лидер подчеркнул, что республика вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны - ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко потребовал у правительства предложений по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов и надежных каналов их поставки. "Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", - сказал президент.

Лукашенко в четверг, накануне встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, проводит совещание об обеспечении эффективной работы ТЭК страны. "Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и прежде всего во взаимоотношениях с Россией", - сказал Лукашенко, открывая совещание.

Как сообщалось, 7 февраля белорусский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. "Некий момент истины наступил", - сказал Лукашенко во вторник, 4 февраля, комментируя грядущую встречу.

В настоящее время Белоруссия и Россия проходят через очередной нефтяной кризис в двусторонних отношениях - поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены российского газа для Белоруссии ($127 за 1 тыс. кубометров).