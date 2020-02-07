Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи

Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в пятницу они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.

"Мы (с Путиным - ИФ) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - сказал белорусский лидер в начале переговоров с российским лидером в расширенном составе.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими".

"В общем, о многом поговорили (в узком составе - ИФ), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", - рассказал президент Белоруссии.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо якобы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор". "А вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу стало известно, что Путин и Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет с которой не смог приземлиться в Сочи из-за погодных условий.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными", - сказал Путин в начале беседы.

Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали один на один - ИФ), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - добавил Путин.

"Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - резюмировал российский лидер.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Сочи

Новости по теме

Новости

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

В ДНР заявили о гибели 4,9 тыс. человек в Донбассе с начала конфликта

Новый коронавирус в Китае

Глава ВОЗ предупредил о дефиците медицинских масок из-за коронавируса

Львовские власти отложили вопрос о перезахоронении советского разведчика

Консула Украины в Молдавии отстранили из-за жалобы на изнасилование

Новый коронавирус в Китае

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

Панголина назвали вероятным промежуточным хозяином нового коронавируса

В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

У берегов Эстонии затонуло российское судно

Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');