Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным на переговорах тет-а-тет в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на переговорах в узком составе с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в пятницу они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран.

"Мы (с Путиным - ИФ) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - сказал белорусский лидер в начале переговоров с российским лидером в расширенном составе.

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: та политика, которая сейчас проводится нами, ими".

"В общем, о многом поговорили (в узком составе - ИФ), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", - рассказал президент Белоруссии.

Он отметил, что потом в переговорах будет сделана пауза, так как к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо якобы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор". "А вообще есть, о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу стало известно, что Путин и Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет с которой не смог приземлиться в Сочи из-за погодных условий.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными", - сказал Путин в начале беседы.

Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (беседовали один на один - ИФ), затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - добавил Путин.

"Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - резюмировал российский лидер.