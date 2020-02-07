Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:19

Судоверфь "Звезда" построит еще 4 газовоза Arc7 для "Арктик СПГ 2"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ООО "СМАРТ СПГ" (совместное предприятие ПАО "Совкомфлот" и "НОВАТЭКа") и группа "ВЭБ" подписали соглашение о лизинговом финансировании строительства 4 арктических газовозов для проекта "Арктик СПГ 2", сообщил "Совкомфлот".

Строительство арктических танкеров-газовозов СПГ ледового класса Arc7 будет вестись на мощностях ССК "Звезда", говорится в сообщении.

В свою очередь "Роснефть" сообщила, что первые платежи в адрес судоверфи уже поступили.

Поставка танкеров-газовозов запланирована на 2023 год, говорится в сообщении.

В России"Ямал СПГ" принял в эксплуатацию последний из 15 заказанных газовозов Arc7Читать подробнее

"В настоящее время с "ВЭБ.РФ" подписаны соглашения о финансировании строительства на судоверфи "Звезда" 11 судов различного типа с последующей передачей их в лизинг", - сообщила "Роснефть".

О том, что "НОВАТЭК" законтрактовал на верфи "Звезда" строительство еще 4 газовозов в плюс к пилотному танкеру, говорил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В ноябре "Совкомфлот", ВЭБ и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, предусматривающих финансирование строительства пилотного танкера-газовоза на верфи "Звезда" с целью дальнейшей передачи его в тайм-чартер ПАО "НОВАТЭК" для проекта "Арктик СПГ 2".

Танкер-газовоз ледокольного типа класса Arc7 предназначен для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Северного морского пути и способен самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров.

Всего набсоветом ВЭБа одобрено финансирование 15 таких судов. Их поставка будет синхронизирована с началом работы "Арктик СПГ 2", отмечал ранее ВЭБ.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов ранее говорил, что приблизительная стоимость каждого судна составляет около $330 млн.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.

Совкомфлот НОВАТЭК СМАРТ СПГ ВЭБ Арктик СПГ 2

Новости по теме

Новости

Прокуратура заинтересовалась женщиной-ветераном, живущей под Самарой без газа и горячей воды

Новый коронавирус в Китае

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

В России появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи пройдут тет-а-тет из-за непогоды

Дело о шпионаже Карины Цуркан

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

Суд вернул Цуркан под арест по делу о шпионаже

ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

Замначальника Генштаба РФ задержан по делу о хищении 6,7 млрд руб.

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты Fruzzy Duo

Экс-министра по делам Северного Кавказа назначили замглавы Минэкономразвития

В Екатеринбурге 60 здоровых китайцев изолировали на карантин

ФАС выявила повсеместное завышение цен на медицинские маски

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');