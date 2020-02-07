Судоверфь "Звезда" построит еще 4 газовоза Arc7 для "Арктик СПГ 2"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ООО "СМАРТ СПГ" (совместное предприятие ПАО "Совкомфлот" и "НОВАТЭКа") и группа "ВЭБ" подписали соглашение о лизинговом финансировании строительства 4 арктических газовозов для проекта "Арктик СПГ 2", сообщил "Совкомфлот".

Строительство арктических танкеров-газовозов СПГ ледового класса Arc7 будет вестись на мощностях ССК "Звезда", говорится в сообщении.

В свою очередь "Роснефть" сообщила, что первые платежи в адрес судоверфи уже поступили.

Поставка танкеров-газовозов запланирована на 2023 год, говорится в сообщении.

"В настоящее время с "ВЭБ.РФ" подписаны соглашения о финансировании строительства на судоверфи "Звезда" 11 судов различного типа с последующей передачей их в лизинг", - сообщила "Роснефть".

О том, что "НОВАТЭК" законтрактовал на верфи "Звезда" строительство еще 4 газовозов в плюс к пилотному танкеру, говорил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В ноябре "Совкомфлот", ВЭБ и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, предусматривающих финансирование строительства пилотного танкера-газовоза на верфи "Звезда" с целью дальнейшей передачи его в тайм-чартер ПАО "НОВАТЭК" для проекта "Арктик СПГ 2".

Танкер-газовоз ледокольного типа класса Arc7 предназначен для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Северного морского пути и способен самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров.

Всего набсоветом ВЭБа одобрено финансирование 15 таких судов. Их поставка будет синхронизирована с началом работы "Арктик СПГ 2", отмечал ранее ВЭБ.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов ранее говорил, что приблизительная стоимость каждого судна составляет около $330 млн.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. ООО "Арктик СПГ 2" владеет лицензией на экспорт СПГ.