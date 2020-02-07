Kyodo сообщило о планах Синдзо Абэ приехать в Москву на 75-летие Победы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен посетить Россию в мае, сообщает в пятницу агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, в России Абэ рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Россия и Япония пытаются организовать встречу между Путиным и Абэ 8 или 10 мая, отметил источник.

Он рассказал, что Абэ намерен присутствовать в Москве на мероприятии, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Абэ станет первым премьером Японии, посетившим церемонию с 2005 года, когда в Москву приезжал Дзюнъитиро Коидзуми.

Ожидается, что на полях конференции в Мюнхене в феврале встретятся главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги. По данным агентства, они "заложат основу для встречи лидеров".

Кроме того, отмечает агентство, в Японию может прилететь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Там, как ожидается, он встретится с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.