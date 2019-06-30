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Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы

Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в 2020 году на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - сказал он в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

В миреПутин пригласил Макрона в Россию на 75-летие ПобедыЧитать подробнее

Он подчеркнул, что "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся".

Как сообщалось, в минувшую пятницу, будучи в Осаке на саммите "двадцатки", президент РФ Владимир Путин встретился с Макроном. В рамках переговоров, Путин пригласил своего французского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне, а также поблагодарил его за приглашение принять участие в Парижском форуме мира, пообещав, что постарается приехать.

Путин пригласил на празднование 75-летия Победы также президента США Дональда Трампа.

Саммит G20 в японской Осаке проходил 28-29 июня.

В 2015 году, когда отмечалась 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, в Москву, в частности, были приглашены действующие тогда президенты Франции и США Франсуа Олланд и Барак Обама. Оба лидера ответили отказом.

Франция Эммануэль Макрон Россия День Победы ВОВ

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