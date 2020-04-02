СМИ сообщили о планах Абэ отменить майский визит в Россию из-за коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-годовщины Победы во Второй мировой войне. Также, отмечает агентство, Абэ рассчитывал провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам источников Kyodo, между двумя странами из-за пандемии коронавируса давно не ведутся переговоры по подготовке визита Абэ. На этом фоне японский премьер склоняется к тому, чтобы отменить намеченный визит.

При этом в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обсуждают возможную отмену парада 9 мая, но никаких решений пока не принималось.