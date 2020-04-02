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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:33Заразились
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СМИ сообщили о планах Абэ отменить майский визит в Россию из-за коронавируса

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-годовщины Победы во Второй мировой войне. Также, отмечает агентство, Абэ рассчитывал провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам источников Kyodo, между двумя странами из-за пандемии коронавируса давно не ведутся переговоры по подготовке визита Абэ. На этом фоне японский премьер склоняется к тому, чтобы отменить намеченный визит.

При этом в конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обсуждают возможную отмену парада 9 мая, но никаких решений пока не принималось.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Россия Япония Москва Синдзо Абэ

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