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Причиной крушения вертолета в Татарстане назвали плохие метеоусловия

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств крушения вертолета Bell 407 в Татарстане, в результате которого погиб человек.

В ведомстве сообщают, что предварительная причина случившегося - плохие метеоусловия.

В пятницу, 7 февраля, в Татарстане разбился вертолет Bell 407, погиб один человек, еще двое - получили серьезные травмы, их состояние оценивается, как тяжелое. Среди выживших - пилот вертолета, его планируют опросить, как только он придет в сознание.

По данным информированного источника агентства, при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Татарстан Росавиация

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