Подозреваемый в крупной растрате глава североосетинского УФСИН арестован на два месяца

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд города Владикавказа арестовал в субботу главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова, подозреваемого в растрате при капремонте общежитий для спецконтингента во владикавказской колонии №1.

Как сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике полковник юстиции Эдуард Гусов, по ходатайству следственных органов судом в отношении начальника УФСИН РСО-Алании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере.

Емельянов был задержан накануне. Он стал фигурантом дела по части 4 статьи 160 УК РФ.

По версии следствия, в апреле прошлого года по указанию Емельянова учреждением "Исправительная колония №1 УФСИН по РСО-Алания" заключен госконтракт с ООО "Русбилд" на проведение капремонта общежитий для спецконтингента, расположенного на территории колонии. Подозреваемый, зная, что "Русбилд" фактически не выполнило капремонт, дал указание начальнику колонии перечислить 3 млн на счет организации, которые были выделены в рамках контракта.

Действиями подозреваемого УФСИН по республике причинен ущерб в размере 3 млн рублей.