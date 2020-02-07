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Начальнику североосетинского УФСИН вменили хищение 3 млн рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Начальника УФСИН Северной Осетии Юрия Емельянова подозревают в хищении вверенного ему чужого имущество на сумму 3 млн рублей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, он похитил эту сумму, которая была выделена на капитальный ремонт общежитий для спецконтингента во владикавказской колонии №1. Контракт на ремонт колония заключила в апреле 2019 года с ООО "Русбилд".

"17 июня 2019 года подозреваемый, зная, что ООО "Русбилд" фактически капитальный ремонт общежитий не выполнило, в нарушение условий контракта, дал указание начальнику исправительной колонии № 1 перечислить выделенные для данных нужд денежные средства в размере 3 млн рублей" на расчетный счет компании. В результате региональному управлению ФСИН был нанесен ущерб на 3 млн рублей.

Емельянова проверят на причастность к аналогичным преступлениям, отметили в СК.

УФСИН сообщило о задержании своего начальника ранее 7 февраля.

Полковнику МВД Емельянову 47 лет. Он служит в уголовно-исправительной системы с 1994 года. УФСИН Северной Осетии-Алании он возглавил в сентябре 2016 года.

ФСИН Северная Осетия Владикавказ СКР Юрий Емельянов

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