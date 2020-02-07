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Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере/

В пресс-бюро ведомства не привели деталей произошедшего, отметив, что "управление собственной безопасности ФСИН осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного дела".

По данным сайта североосетинского УФСИН, 47-летний Емельянов начал трудовую деятельность в органах уголовно-исполнительной системе (УИС) в 1994 году.

Имеет звание полковник.

Награжден медалями Минюста, ФСИН, Следственного комитета, имеет ряд ведомственных наград, в том числе медаль "За усердие в службе".

Северная Осетия

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