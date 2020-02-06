Минздрав разработал перечень наркотических лекарств, которые могут ввозиться в РФ в течение трех лет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав разработал перечень незарегистрированных психотропных и наркотических лекарств, подлежащих ввозу в РФ, который будет действовать до конца 2023 года.

"Приказываю утвердить прилагаемый Перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов", – говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

В перечне содержатся лекарства для больных эпилепсией – Клобазам (другое название – Фризиум), Мидазолам, Диазепам, Фенобарбитал, Лоразепам.

В случае утверждения приказ вступит в силу 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Перечень разработан во исполнение поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В начале февраля Мишустин поручил до 13 февраля подготовить документы о порядке ввоза в РФ незарегистрированных лекарств для больных с тяжёлыми заболеваниями.

Как сообщалось, 26 октября Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7 тыс. 620 упаковок Клобазама (также известный как "Фризиум") на 540 детей.

Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер в фейсбуке писала, что "осталось еще более 2000 детей, для которых документы на клобазам (фризиум) еще только готовятся".

В конце ноября в Россию поставили 3100 упаковок незарегистрированного ректального "Диазепама" для детей с эпилепсией, а в начале декабря произошла поставка "Мидазолама".

В России было несколько случаев задержания матерей за заказ для своего ребенка за границей не зарегистрированного в России "Фризиума". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", обеспокоенность выразили и в Кремле.

Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава ранее подчеркивала, что пока "препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", а "реально системным решением всей этой истории" будет регистрация "Фризиума" в России.

В настоящее время компания "Санофи" подала заявление на регистрацию "Фризиума". 10 октября началась экспертиза, в декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится. В Минздраве "Интерфаксу" разъяснили, что это будет означать окончание регистрации лекарства на российском рынке.