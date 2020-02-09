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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

В "ЮТэйр" заявили, что резкий сдвиг ветра мог спровоцировать инцидент с лайнером в Коми

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - При посадке самолета Boeing 737 "ЮТэйр" в аэропорту Усинска (Коми) произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра, сообщила авиакомпания.

"Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", - отмечается в сообщении перевозчика.

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По данным "ЮТэйр", на рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 - более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.

По данным компании, на борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена, отметил авиаперевозчик.

Как добавили в "ЮТэйр", на данный момент в Усинск вылетели специалисты комании для анализа полетной информации и определения причин случившегося.

Ранее в Росавиации сообщили "Интерфаксу", что пассажирский лайнер ударился при посадке в Коми из-за проблем с шасси.

Информированный источник сказал агентству, что самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке.

Коми Усинск ЮТэйр

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