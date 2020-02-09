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Росавиация назвала проблемы с шасси причиной жесткой посадки самолета в Коми

Росавиация назвала проблемы с шасси причиной жесткой посадки самолета в Коми
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер ударился при посадке в Коми из-за проблем с шасси, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в Росавиации.

"При посадке в аэропорту Усинска у самолета "ЮТэйр" возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали", - сказали в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

Как отметили в ведомстве, пассажиров высадили штатно, устанавливается степень повреждения самолета.

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Между тем, пресс-служба администрации региона сообщила, что в результате жесткой посадки лайнера в Коми никто из 94 пассажиров и членов экипажа не пострадал. "В санчасть самостоятельно обратились два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко.

Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что лайнер получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске.

Коми Росавиация

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