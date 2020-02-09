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Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров

Пилоты сажали аварийный лайнер в Коми по командам диспетчеров
Самолет после жесткой посадки в Усинске
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Коми/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Усинском аэропорту не работали системы помощи при посадке, пилотам аварийного лайнера "ЮТэйр" пришлось сажать самолет по командам диспетчеров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что при посадке в аэропорту не работали система точного наведения на полосу ILS и огни подхода к взлетно-посадочной полосе. Тем не менее, диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, "которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку".

При этом авиакомпания заявила о переносе рейса из Усинска в Москву, запланированного на понедельник, из-за плохого состояния полосы в аэропорту.

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТэйр", так как авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", - сказали в пресс-службе.

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ЮТЭйр

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