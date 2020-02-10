Полиция не выявила нарушений на съемках клипа Pussy Riot на "Ленфильме"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга не выявила правонарушений или преступлений во время съемок клипа на песню группы Pussy Riot в павильоне киностудии "Ленфильм" в Северной столице.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в понедельник. В пресс-службе "Ленфильма" агентству заявили, что в день съемок, в воскресенье, 9 февраля, на киностудии были неполадки с электричеством.

"С 14.00 до 23.30 у нас были неполадки со светом, поломка электросети", - сказал собеседник агентства. Киностудия не комментирует визит полицейских и условия договора с арендаторами.

9 февраля участница коллектива Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила в инстаграме о срыве съемок клипа на киностудии "Ленфильм". По ее словам, на место съемок прибыла полиция, а позже в здании выключили свет. Сотрудники правоохранительных органов заявили участникам съемок, что те снимают "незаконное видео" и занимаются экстремизмом, сказала активистка.

"Мы арендовали генератор, но здание блокировали ППСники и ДПСники, не пуская (...) генератор. В итоге из "Ленфильма" (оплаченного на сутки) нас выгнали", - добавила Толоконникова.

В 2012 году трое девушек из группы Pussy Riot были приговорены к заключению за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Их срок заключения истек в начале марта 2014 года. После этого членов Pussy Riot неоднократно задерживали за участие в несанкционированных акциях и нарушение порядка проведения массовых мероприятий.