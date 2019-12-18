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Алехину отпустили из ОВД с протоколом о повторном нарушении

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину отпустили из ОВД Якиманка.

"Меня отпустили из ОВД, протокол по 8 части статьи 20.2 (повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия), суд пройдет 26 декабря", - сообщила Алехина "Интерфаксу".

Ранее сегодня Алехину задержали и доставили в ОВД из-за баннера "Стоп (!) ГУЛАГ", который Алехина вместе с активистами движения "Декоммунизация" вывесила 14 ноября на Большом каменном мосту. На нем были фотографии фигурантов "московского дела", дела "Нового величия".

15 ноября за эту же акцию на пять суток был арестован молодой человек Алехиной, координатор "Декоммунизации" Дмитрий Энтео (Цореонов), он был признан виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.

Мария Алехина Москва

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