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Участницу Pussy Riot Толоконникову задержали в Петербурге

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге во время фотосессии задержаны 12 человек, в том числе участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, сообщил в твиттере издатель "Медиазоны" Петр Верзилов в понедельник.

В следующем сообщении Верзилова говорится, что Толоконникову и еще 12 человек задержали в художественной студии.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не комментирует эту информацию.

В минувшее воскресенье участница коллектива Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила в инстаграме о срыве съемок клипа на киностудии "Ленфильм".

В свою очередь, в пресс-службе "Ленфильма" "Интерфаксу" сообщали, что в день съемок на киностудии были неполадки с электричеством. Собеседник отказался комментировать визит полицейских и условия договора с арендаторами.

Региональный главк МВД подтвердил "Интерфаксу" факт визита полицейских на Ленфильм, отметив, что "нарушений по данному адресу выявлено не было".

Санкт-Петербург Надежда Толоконникова Pussy Riot

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