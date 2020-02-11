Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова сообщила о своем освобождении из полиции.

В своем Instagram Толоконникова написала, что ее и других доставленных в полицию города на Неве из художественной студии, отпустили.

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.

По его словам, сотрудники полиции приехали по адресу художественной студии, где проходила съемка, получив жалобу на утечку бытового газа. Сообщение об инциденте не подтвердилось, находившиеся в помещении были доставлены в отделение полиции Василеостровского района.

Что конкретно вменялось задержанным, не уточнялось.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области данную информацию не комментировали.

В минувшее воскресенье Толоконникова сообщила в Instagram о срыве сотрудниками полиции съемок клипа на новую песню Pussy Riot на киностудии "Ленфильм". В пресс-службе регионального главка МВД "Интерфаксу" подтвердили факт посещения Ленфильма полицейскими, отметив, что "нарушений по данному адресу выявлено не было".