Россия приостановила выдачу гражданам КНР трудовых приглашений на въезд
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ приостановили оформление документов на въезд в Россию гражданам КНР, направляющимся в страну на заработки, сообщили в пресс-службе подмосковного управления министерства.
В пресс-службе пояснили, что в рамках исполнения распоряжения правительства от 31 января (номер постановления 153-р) подразделения МВД по вопросам миграции временно не оформляют приглашения на въезд в РФ для китайцев, едущих в Россию на работу. Ведомство также временно перестало выдавать разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу гражданам Китая, находящимся за пределами РФ.
Распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между РФ и КНР, было опубликовано на сайте правительства РФ 1 февраля. Согласно документу, это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории России.
ФСБ было поручено, начиная со 2 февраля, обеспечить реализацию этого распоряжения. МВД России и его территориальным органам было поручено временно приостановить оформление документов китайцам, направляющимся в РФ для работы.
МИД России было поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях, а также уведомить КНР о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
В конце января вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Россия в связи с угрозой распространения коронавируса решила временно запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая. В феврале замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщал, что у Москвы пока нет планов полностью прекращать выдачу виз китайцам.
Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.
Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.