Россия приостановила выдачу гражданам КНР трудовых приглашений на въезд

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД РФ приостановили оформление документов на въезд в Россию гражданам КНР, направляющимся в страну на заработки, сообщили в пресс-службе подмосковного управления министерства.

В пресс-службе пояснили, что в рамках исполнения распоряжения правительства от 31 января (номер постановления 153-р) подразделения МВД по вопросам миграции временно не оформляют приглашения на въезд в РФ для китайцев, едущих в Россию на работу. Ведомство также временно перестало выдавать разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу гражданам Китая, находящимся за пределами РФ.

Распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между РФ и КНР, было опубликовано на сайте правительства РФ 1 февраля. Согласно документу, это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории России.

ФСБ было поручено, начиная со 2 февраля, обеспечить реализацию этого распоряжения. МВД России и его территориальным органам было поручено временно приостановить оформление документов китайцам, направляющимся в РФ для работы.

МИД России было поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях, а также уведомить КНР о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что Россия в связи с угрозой распространения коронавируса решила временно запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая. В феврале замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщал, что у Москвы пока нет планов полностью прекращать выдачу виз китайцам.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.

Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.