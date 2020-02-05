Москва заявила об отсутствии планов полностью прекращать выдачу виз гражданам Китая

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - О полном прекращении выдачи виз гражданам Китая в связи со вспышкой коронавируса речи пока не идет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

"Насколько мне известно, на сегодняшний день такие меры не планировались", - сказал замминистра в интервью газете "Коммерсант". Иванов напомнил в этом контексте, что под руководством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, куда входит и представитель МИД.

"Штаб отслеживает ситуацию в режиме реального времени и принимает решения исходя из поступающей информации", - сказал Иванов.

1 февраля правительство РФ издало распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между РФ и КНР. МИД России было поручено временно приостановить прием документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам Китая в консульских учреждениях, а также уведомить Пекин о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

В конце январе Голикова говорила, что Россия временно приостановит выдачу рабочих виз гражданам Китая из-за ситуации вокруг коронавируса.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.