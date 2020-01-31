Россия введет временный запрет на рабочие визы для граждан КНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ в связи с угрозой распространения коронавируса решило временно запретить выдачу рабочих виз гражданам Китая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы готовим постановление правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам КНР", - сказала Голикова в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в Россию.

Ранее в пятницу вице-премьер также объявила, что граждане Китая и Белоруссии, имеющие вид на жительство в РФ, смогут попасть на территорию страны через 16 пунктов пропуска в Дальневосточном федеральном округе, где ранее было ограничено сообщение, но будут помещены под 14-дневный карантин.

Вице-премьер также рассказала о выявлении в России первых зараженных новым типом коронавируса. По ее словам случаи заражения были выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба заболевших - граждане КНР.

Кроме того, из выступления Голиковой по итогам заседания оперативного штаба стало известно, что Россия с 1 февраля временно закроет почти все авиамаршруты с Китаем, кроме регулярных рейсов "Аэрофлота" в эту страну, а также регулярных рейсов нескольких китайских перевозчиков в столичный аэропорт "Шереметьево"