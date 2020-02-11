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Пермская больница не подтвердила убийства ветеранов в реанимации

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Медбрат-анестезист Сергей Калинин, которого пользователи "Двача" заподозрили в серии убийств тяжелобольных пациентов, не имеет нареканий и исправно работает, заявила пресс-служба пермской городской клинической больницы имени Гринберга.

Калинин работает в отделении кардиологии. Больница провела проверку сообщений о том, будто бы он намеренно отключал больных от аппаратов искусственной вентиляции легких. В проверке участвовали в том числе независимые эксперты, специалисты краевого Минздрава и руководство самой больницы. Они проверили истории болезней, графики дежурств, эпикризы и заключения патологоанатомов за четыре года.

Проверка не выявила никаких данных, которые указывали бы на преднамеренное причинение вреда пациентам реанимации или их эвтаназию, заявила больница.

Администрация больницы и краевой Минздрав помогли следственным органам, которые продолжают проверку сообщений пользователей интернета.

Ранее 11 февраля глава регионального Минздрава Ольга Мелехова заявила, что проверка не подтвердила, что в одной из больниц края работает анестезиолог-убийца.

"Сегодня стали известны результаты проверки фактов, распространяемых в сети "Интернет", в отношении медбрата-анестезиста одной из больниц Пермского края. К счастью, информация об отключениях аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время его работы не подтвердилась", - написала Мелехова.

7 февраля стало известно, что анонимный пользователь интернет-форума "Двач" написал, что он ради собственного удовольствия убивает пациентов госпиталя для ветеранов, отключая их от аппарата ИВЛ, чтобы посмотреть на агонию. К посту он приложил фотографию пистолета и фрагмента бейджа с надписью "Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист".

Пользователи форума предположили, что это мог быть сотрудник госпиталя для ветеранов в Кирове. Их версия не подтвердилась. Затем они нашли уже в Перми медика с такими же данными.

Проверки по факту начали Следственный комитет и прокуратура, а также краевой Минздрав.

Во вторник несколько интернет-ресурсов сообщили, что подозреваемый прошел проверку на полиграфе. Аппарат подтвердил, что он говорит правду, когда подтверждает, что писал сообщение на "Дваче", но заверяет, что писал в нетрезвом состоянии и на самом деле никого не убивал. Официального комментария этой информации у "Интерфакса" пока нет.

Пермь Пермский край Минздрав Двач Ольга Мелехова СКР

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