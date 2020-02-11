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Закончились поиски анонимного медбрата-убийцы в Перми

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Проверка министерства здравоохранения Пермского края не подтвердила информацию о предполагаемой работе анестезиолога-убийцы в одной из больниц региона, сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова.

Независимые эксперты, специалисты краевого Минздрава и администрация больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года.

7 февраля внимание пользователей форума "Двач" привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу на прикрепленной фотографии.

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Сначала под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку истории начали правоохранительные органы, а также областной Минздрав.

Позже сотрудник, который попал под подозрение, опубликовал в интернете запись, в которой заявил о своей непричастности к этой информации. Предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время его дежурства.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эта история оказалась "фейком".

После того, как информация об инциденте в Кирове не подтвердилась, пользователи "Двача" вычислили еще одного человека с такими же данными, как у предполагаемого кировского медика. Пользователи посчитали, что вероятный врач-убийца якобы мог работать в одной из пермских больниц. Пермский Минздрав инициировал служебное расследование для проверки достоверности этой информации.

Пермь

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