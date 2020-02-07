Прокуратура и СКР проверят сообщения о медике-убийце из госпиталя для ветеранов

Фото: Reuters

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировской области проверит соблюдение законодательства в сфере здравоохранения после анонимного сообщения в соцсети о якобы совершенных тяжких преступлениях сотрудником госпиталя для ветеранов войн.

Региональное надзорное ведомство сообщает в пятницу, что основанием для проверки послужили публикации СМИ "о возможном нарушении прав граждан, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны при оказании медицинских услуг" Кировским областным госпиталем для ветеранов войн.

К проверке привлечены специалисты регионального управления Росздравнадзора. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь управление Следственного комитета РФ (СКР) по Кировской области также проверяет информацию о возможных преступлениях, которые якобы совершил работник одного из медицинских учреждений Кирова.

"В ходе переписки пользователей одного из форумов было выдвинуто предположение, что одним из пользователей является медицинский брат-анастезист КОГБУЗ "Кировский областной госпиталь для ветеранов войн", - говорится в пресс-релизе СКР. Люди, которые переписывались с "медиком", утверждают, что он якобы отключает пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, отметили в ведомстве.

"Врач-убийца" из интернета

На этой неделе на форуме одного из сообществ соцсети (на портале "Двач") появился анонимный пост пользователя, который заявил, что работает медиком и якобы безнаказанно убил более десятка человек, отключая им аппарат искусственной вентиляции легких. Автор поста отмечает, что "наблюдать за агонией очень забавно".

Для убеждения остальных участников форума аноним выложил фотографию рабочего костюма, пистолета и бейджа с именем и фамилией. Также он сообщил, что не боится наказания, так как "камер в палате нет, вход в палату по магнитным замкам, и он продолжает делать то, что хочет".

По фамилии, указанной на бейдже, пользователи предположили, что автор сообщения - медицинский брат-анестезист из Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

В пресс-центре правительства Кировской области агентству уточнили со ссылкой на региональный Минздрав, что С.Вольф (фамилия которого была указана на бейдже) действительно является сотрудником Кировского областного госпиталя для ветеранов войн.

Сам работник госпиталя заявил, что не участвовал в обсуждении на форуме, отметили в пресс-центре. "Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Министерством здравоохранения Кировской области инициирована тщательная проверка данного инцидента", - отметили в пресс-центре.