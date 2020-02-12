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Матвиенко подержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.

"Мы считаем, что это можно было бы поддержать", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

По ее словам, предложение о пожизненных сенаторах не новое, оно обсуждается с 2014 года. Это позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны - государственным, общественным и культурным деятелям, врачам и другим.

По мнению Матвиенко, наличие таких людей добавит авторитета Совету Федерации.

Накануне стало известно, что поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации.

Валентина Матвиенко Совет Федерации

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