В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Поправки ко второму чтению законопроекта о поправке в Конституцию предусматривают, что бывшие президенты РФ смогут получить пожизненный статус члена Совета Федерации.

Как рассказал глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников, в поправке указано, что экс-президент получает такое право после окончания срока его полномочий и при досрочном прекращении полномочий в случае отставки.

При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации.

Как уточнил Крашенинников, "вышеуказанные предложения были инициированы членами рабочей группы, исходя из изучения опыта работы верхних палат парламентов в различных странах".

Соответствующие поправки были внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В их числе Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров и ряд других.

Ранее рабочая группа по поправкам Конституции предложила увеличить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, из них семь сенаторов будут занимать эту должность пожизненно.

Кроме того, в поправках ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ предлагается передать Совету Федерации полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты. Сейчас это делает Госдума.