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Петербургских оптовиков уличили в сговоре из-за резкого повышения цен на маски

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Петербургское управление ФАС России возбудило дело о нарушении закона о конкуренции в отношении оптовых поставщиков медицинских масок, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Во время мониторинга цен на маски оказалось, что ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф", ООО "Профитмед СПб" и ООО "Новамед СПб" с середины января по начало февраля 2020 года почти одновременно и более чем в 1,5 раза подняли отпускные цены для розничных предприятий.

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"Такие действия компаний-оптовиков содержат признаки заключения соглашения на рынке медизделий, которое привело к повышению цен", - отметили в пресс-службе.

Ранее в среду глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что в аптеках имеется двухнедельный запас масок, в медорганизациях масок хватит как минимум на месяц, а в Боткинской больнице - на полгода.

Петербург ФАС

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