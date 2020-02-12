Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Глава Минпромторга заверил, что России не грозит дефицит медицинских масок

При необходимости есть возможность нарастить объемы их производства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские производители сейчас выпускают 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности россиян, а при необходимости объем можно нарастить до 1,5 млн масок в сутки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Новый коронавирус в Китае

"Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность (в медицинских масках - ИФ)", - сказал Мантуров.

По его словам, в России работают три крупных производителя, которые выпускают порядка 900 тысяч масок в сутки, а всего таких предприятий - около 20.

"Всего 1,2 млн масок в сутки производится, и далеко не все предприятия перешли на трехсменный режим работы. И при необходимости без наращивания мощностей, мобилизуя только дополнительное рабочее место, мы можем обеспечить до 1,4-1,5 млн в сутки", - сказал министр.

"Мы уверены в главном: при дополнительной потребности, мы справимся с задачей дополнительного производства", - подчеркнул Мантуров.

Более того, добавил он, в рамках гуманитарной помощи Россия поставила Китаю, где с декабря продолжается эпидемия нового коронавируса, 2 млн медицинских масок, а также большое количество халатов и медикаментов.

В РоссииПутин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маскиЧитать подробнее

Кроме того, министр назвал спекулянтами тех, кто завышает цены на медицинские маски, заявив о неприемлемости их действий.

"Поэтому не так давно, когда президент проводил оперативное совещание, он дал поручение оперативно отработать внесение в закон изменения, которые будут позволять отзывать лицензию у таких, извините, спекулянтов", - сказал Мантуров.

"Вы говорите "алчность", а я говорю, что это спекулянты", - отметил он.

Ранее Мантуров сообщил, что в России не планируется введение ограничений на продажу медицинских масок в аптечных сетях в связи с новым коронавирусом из КНР, так как производители в состоянии обеспечить потребность населения в них.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в свою очередь сообщали, что в 68 субъектах РФ обнаружен значительный рост цен на медицинские маски.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Минпромторг РФ Денис Мантуров

Новости по теме

Новости

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из-под карантина

Изменение Конституции

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');