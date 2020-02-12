Глава Минпромторга заверил, что России не грозит дефицит медицинских масок

При необходимости есть возможность нарастить объемы их производства

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские производители сейчас выпускают 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности россиян, а при необходимости объем можно нарастить до 1,5 млн масок в сутки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Что касается количества, которое производится нашими предприятиями, мы полностью обеспечиваем потребность (в медицинских масках - ИФ)", - сказал Мантуров.

По его словам, в России работают три крупных производителя, которые выпускают порядка 900 тысяч масок в сутки, а всего таких предприятий - около 20.

"Всего 1,2 млн масок в сутки производится, и далеко не все предприятия перешли на трехсменный режим работы. И при необходимости без наращивания мощностей, мобилизуя только дополнительное рабочее место, мы можем обеспечить до 1,4-1,5 млн в сутки", - сказал министр.

"Мы уверены в главном: при дополнительной потребности, мы справимся с задачей дополнительного производства", - подчеркнул Мантуров.

Более того, добавил он, в рамках гуманитарной помощи Россия поставила Китаю, где с декабря продолжается эпидемия нового коронавируса, 2 млн медицинских масок, а также большое количество халатов и медикаментов.

Кроме того, министр назвал спекулянтами тех, кто завышает цены на медицинские маски, заявив о неприемлемости их действий.

"Поэтому не так давно, когда президент проводил оперативное совещание, он дал поручение оперативно отработать внесение в закон изменения, которые будут позволять отзывать лицензию у таких, извините, спекулянтов", - сказал Мантуров.

"Вы говорите "алчность", а я говорю, что это спекулянты", - отметил он.

Ранее Мантуров сообщил, что в России не планируется введение ограничений на продажу медицинских масок в аптечных сетях в связи с новым коронавирусом из КНР, так как производители в состоянии обеспечить потребность населения в них.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в свою очередь сообщали, что в 68 субъектах РФ обнаружен значительный рост цен на медицинские маски.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.