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В фонде Baring Vostok фигурантов уголовного дела назвали заложниками коммерческого конфликта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В инвестфонде Baring Vostok назвали "единственно верным" решение Мосгорсуда перевести под домашний арест партнера фонда Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова, обвиняемых в растрате средств банка "Восточный".

После года в СИЗО теперь эти люди смогут увидеть свои семьи, "встречи с которыми были сильно ограничены" все это время, напомнили в пресс-службе фонда.

"Однако отмечаем, что, даже находясь под домашним арестом, наши коллеги являются заложниками коммерческого конфликта, который рейдеры до сих пор пытаются решить надуманным уголовным делом для оказания давления на своих бывших партнеров", - сказали в пресс-службе.

В Baring Vostok готовы "бороться дальше, чтобы доказать полную невиновность наших коллег и абсурдность обвинений".

Следствие просило продлить арест всем трем фигурантам дела, но судья Дмитрий Гордеев отправил их под домашний арест до 12 апреля. Он решил, что необходимость изучать материалы дела не может быть основанием, чтобы оставить их в СИЗО.

Зюзин, Абгарян и Владимиров, заключенные под стражу 15 февраля 2019 года, - последние из семерых фигурантов "дела Baring Vostok", кто до настоящего момента оставался в СИЗО. Остальные обвиняемые находятся под домашним арестом.

Расследование их дела завершено, они и их адвокаты изучают материалы дела.

Фигурантам "дела Baring Vostok" вменяется растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита ПКБ в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Никто из обвиняемых не признает вину.

Baring Vostok банк Восточный Майкл Калви Мосгорсуд Иван Зюзин Вадим Абгарян Максим Владимиров

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