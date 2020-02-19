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Эксперт оценил акцию банка "Восточный" в рамках дела о допэмиссии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области в среду озвучил результаты экспертизы стоимости акций банка "Восточный" в рамках спора о допэмиссии между Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) и компаний "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, она составляет 2,23 копейки, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на судебном заседании.

Истцом выступает "Финвижн", ответчиками - Банк России (орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций) и банк "Восточный". Evison участвует в деле в качестве третьего лица. Миноритарий "Восточного" отмечал, что предмет спора утрачен так как Центробанк в конце декабря прошлого года признал несостоявшимся спорный дополнительный выпуск акций. Однако в январе суд отказал Evison в просьбе прекратить проведение оценки акций банка.

Экспертизу провел член союза судебных экспертов в Москве Василий Иллювиев.

"По заключению эксперта по состоянию на 31 марта 2019 года составляет стоимость одной акции (...) составляет 2,23 копейки", - озвучил итоги работы эксперта судья Александр Осадчий.

По решению суда возобновлено производство по делу, заседание назначено на 17 марта.

Как сообщалось, "Финвижн" требует признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 коп. за акцию. Из отчета об оценке, который ранее представила суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена за одну акцию - 3,82 коп. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила, что рыночная цена акции составляла 0,98 коп.

Evison и ранее заявлял об утрате смысла спора о допэмиссии, так как еще 4 октября прошлого года истек установленный положением ЦБ срок для размещения акций. Продлению срока препятствовали принятые судом обеспечительные меры, по которым органам управления банка "Восточный" запрещено принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".

банк Восточный Baring Vostok

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