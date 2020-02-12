Трех фигурантов дела Baring Vostok после года в СИЗО перевели под домашний арест

В инвестфонде их назвали единственными потерпевшими по делу о растрате денег банка "Восточный"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максима Владимирова. Они год пробыли в СИЗО как обвиняемые по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Следствие просило продлить им арест. Судья Дмитрий Гордеев встал на сторону защиты и отклонил ходатайство следствия. Он отправил их под домашний арест до 12 апреля.

Зюзин, Абгарян и Владимиров были арестованы 15 февраля 2019 года. В январе 2020 года в инвестфонде Baring Vostok их назвали "единственными реальными пострадавшими" в деле о растрате денег "Восточного". Отмечалось, что у Зюзина четверо детей, младшему из которых на момент ареста отца было меньше года.

По делу Baring Vostok проходят семь человек, шестерых из них задержали в середине февраля 2019 года и арестовали. Седьмого фигуранта, бывшего директора "Восточного" по инвестициям Александра Цакунова задержали в декабре и сразу отправили под домашний арест.

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший предправления "Восточного" Алексей Кордичев перешли под домашний арест в апреле 2019 года. Калви просил разрешения посетить Петербургский международный экономический форум в июне, но его не отпустили.

Партнер фонда по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль вышел под домашний арест в августе. Как сообщалось, это решение было принято к очередным переговорам президентов России и Франции, поскольку Эммануэль Макрон заступался за соотечественника.

Все фигуранты вины не признают. Калви называл это уголовное дело последствием внутрикорпоративного конфликта акционеров "Восточного".

Фигурантам вменена растрата 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита "Первому коллекторскому бюро" (ПКБ) в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Расследование завершено, с декабря 2019 года стороны знакомятся с материалами дела. В деле 75 томов.