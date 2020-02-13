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Прокуратура проверит шахту "Апатита" после пожара

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Кировска начала проверку Кировского рудника компании "Апатит" после пожара на шахте, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Мурманской области.

Прокуроры проверят, как на предприятии исполняются требования законодательства об охране труда и промышленной безопасности и как соблюдается противопожарный режим.

Пожар на руднике начался в 17:20 мск 12 февраля. Сообщалось, что на поверхность были выведены 383 горняка. Один считался пропавшим без вести, но затем его нашли живым. Пострадали два человека, медицинскую помощь они получили амбулаторно, сообщила прокуратура.

Кировский рудник занимается добычей апатит-нефелиновой руды, принадлежит предприятию "Апатит".

Представитель "Апатита", управляющего производственными предприятиями группы "ФосАгро", сообщил "Интерфаксу", что задымление на руднике ликвидировано, пострадавших нет. В 23:45 среды шахта возобновила отгрузку, а добычу - в 2 ночи четверга.

Апатит Мурманская область Кировский рудник Фосагро

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