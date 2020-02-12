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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье горняк найден живым

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Мурманской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Человек, который был там, уже доставлен наружу. В медицинской помощи не нуждается", - отметил собеседник агентства.

В ведомстве не уточнили, ликвидирован ли пожар: "Известно только, что дыма уже нет".

Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что "рабочий обнаружен живым, его осматривают медики".

В свою очередь представитель "Апатита", управляющего производственными предприятиями группы "ФосАгро", сообщил "Интерфаксу", что задымление на руднике "ФосАгро" в Мурманской области ликвидировано, все работники эвакуированы, пострадавших нет.

На производстве ЧП не сказалось, в ближайшие часы после проветривания рудник возобновит работу в штатном режиме, отметил представитель "Апатита".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на Кировском руднике в Мурманской области произошел пожар. Были эвакуированы 383 шахтера. Один считался пропавшим без вести.

Кировский рудник занимается добычей апатит-нефелиновой руды, принадлежит предприятию "Апатит".

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