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Из мурманской шахты эвакуировали около 400 горняков из-за пожара

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - На шахте в Мурманской области произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На Кировском руднике произошел пожар, эвакуированы 383 шахтера, еще один пропал без вести", - сказал источник.

К настоящему времени, по данным собеседника агентства, пожар удалось потушить.

"Однако одного шахтера все еще найти не удается", - сказал источник.

Кировский рудник занимается добычей апатит-нефелиновой руды, принадлежит предприятию "Апатит" (входит в "ФосАгро").

Мурманская область ФосАгро

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