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Правительство повысило прогноз по росту ВВП в 2020 году с 1,7% до 1,9%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство повысило прогноз по росту ВВП России в 2020 году повышен до 1,9% с 1,7%, заявил на заседании кабмина министр финансов Антон Силуанов. Чиновники обсуждали уточнения бюджета на 2020-2022 годы в связи с мерами по исполнению обещаний президента, заложенных в послании Федеральному собранию.

О том, что Минэкономразвития предложило повысить прогноз роста ВВП на 2020 год до 1,9% в начале февраля, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с уточненным прогнозом, разосланным на согласования в министерства. При этом прогноз роста ВВП на 2021-2024 годы Минэкономразвития не меняло - 3,1%, 3,2%, 3,3% и 3,3% соответственно.

"Законопроект (об уточнении бюджета. - ИФ.) подготовлен с учетом предварительных итогов социально-экономического развития за прошлый год и тех изменений на мировых финансовых и товарных рынках, с которыми мы сталкиваемся уже в текущем году", - отметил Силуанов.

"Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году. Соответственно увеличится динамика реальных располагаемых доходов населения по сравнению с той траекторией, которая была учтена в изначальном прогнозе. Пересмотрен и повышен прогноз потребительского спроса", - отметил он.

"В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7% до 1,9%", - объяснил министр.

Ранее источник сообщал "Интерфаксу", что Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2020 году до 1,9% с 1,5%, а прогноз по росту розничной торговли на 2020 год повысило до 1,3% с 0,6%.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруда к11 февраля подготовить поправки в трехлетний бюджет, чтобы там были предусмотрены расходы на меры социальной поддержки, объявленные в президентском послании.

https://www.interfax.ru/russia/692164

Антон Силуанов. Минфин Минэкономразвития

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